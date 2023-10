Mealhada recebe “Encontros de Cinema” e festival “Caminhos do Cinema Português”

Novembro será o mês do cinema na Mealhada. O Cineteatro Messias recebe, no dia 3, a primeira edição do “Encontros de Cinema”, um espaço de reflexão, de aprendizagem e de partilha de ideias da sétima arte.

De 15 a 17 de novembro, acolhe a extensão do conceituado festival “Caminhos do Cinema Português”, que vai já na 29.ª edição.

O “Encontros de Cinema” acolhe, na Mealhada, profissionais e amadores, realizadores, produtores, cineclubistas, atores, estudantes e escolas de cinema da região para um dia intenso de debate e partilha de ideias sobre temas como a descentralização da produção cinematográfica, a relação YouTube e Cinema, a preservação da identidade, tradições e memória e conta ainda com uma sessão de curtas.

“Procuramos inaugurar um espaço de encontro, aprendizagem e partilha de ideias, experiências e visões sobre a sétima arte, com vista a posicionar o concelho da Mealhada e a região como um espaço amigo do cinema, incentivador da criatividade e do talento local e propício ao desenvolvimento de novas produções cinematográficas”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente e vereadora da Cultura da Câmara da Mealhada.

Na mesma linha estratégica de valorizar o cinema, o Cineteatro Messias recebe uma extensão da 29.ª edição do “Caminhos do Cinema Português”, com a exibição de filmes muito diversificados e dirigidos a vários segmentos da população, desde as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo aos alunos do ensino secundário e profissional.

O programa inclui também uma masterclass, no dia 15, com o realizador e produtor conimbricense António Ferreira. As inscrições, nas sessões de cinema e na masterclass, dos alunos do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário e profissional serão suportadas pela autarquia.

As sessões de apresentação dos filmes em competição nas várias secções do festival estão reservadas paras as 21h30 dos dias 16 e 17 de novembro.