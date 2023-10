Misericórdia da Mealhada celebra 117.º aniversário em cinco concelhos

A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada (SCMM) comemora 117 anos, no dia 15 de outubro de 2023, domingo. Para celebrar a data, a SCMM levará a seis localidades diferentes um espetáculo protagonizado pela companhia de teatro Caixa de Palco que, animadamente, ilustrará a história e valores da instituição centenária.

Mealhada, Pampilhosa, Anadia, Cantanhede, Mortágua e Penacova são as localidades que receberão esta representação nas suas praças e locais históricos.

As comemorações do aniversário iniciar-se-ão no dia 14 de outubro, sábado, pelas 11h, em Anadia, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Anadia. Em Mortágua, a apresentação decorrerá pelas 15h, na Praça do Município. Nesse dia, a última apresentação será em Penacova, pelas 19h, incluída na programação da 2.ª Mostra Nacional de Doçaria Conventual do Mosteiro de Lorvão, onde será cenário os deslumbrantes claustros deste monumento nacional.

No dia seguinte, dia 15 de outubro, domingo, haverá a celebração de uma missa, pelas 10h15, na Igreja Paroquial, em Ação de Graças e por sufrágio dos beneméritos e dos antigos dirigentes, irmãos e utentes da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

Pelas 11h, a Caixa de Palco estará no Largo do Garoto na Pampilhosa, para apresentar a “Memórias em cena – uma viagem de 117 anos” no Mercadinho Livre, dessa localidade. Em Cantanhede, a atuação será às 15h, no Centro Social e Paroquial de S. Pedro. As comemorações atingem o seu términus na cidade da Mealhada, sendo o local escolhido o centro da cidade, em frente ao Tribunal, pelas 17h30.

A peça intitulada “Memórias em cena – uma viagem de 117 anos” transporta “para uma emocionante viagem através dos 117 anos de história da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada. Este espetáculo dá-nos a conhecer algumas das personagens que fizeram e fazem parte dessa trajetória, desde o fundador visionário aos profissionais que continuam – hoje – a perpetuar o legado. Uma combinação de drama, humor e nostalgia”.

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, João Peres, explica o motivo do aniversário descentralizado. “Decidimos assinalar o nosso 117.º aniversário em comunhão com as comunidades que mais têm beneficiado da nossa ação, especialmente nas valências da Saúde, da Geriatria e da Educação. Acaba por ser uma homenagem a quem tem valorizado o nosso trabalho com a sua preferência, a quem nos tem dado a mão com a sua escolha e, por maioria de razão, a quem nos tem apoiado e, com isso, manifestado a sua solidariedade. Festejamos o nosso aniversário, com uma abordagem artística e disruptiva da nossa história e do nosso legado centenário, junto dos nossos amigos”.

“As comunidades dos concelhos de Mortágua, Penacova, Anadia, Cantanhede e, naturalmente, da Mealhada merecem que nos desloquemos às suas praças mais emblemáticas para vivermos um dia especial no centro vital destes territórios”, reitera o Provedor da SCMM, convidando todos os que queiram conhecer mais sobre a história desta instituição centenária a estar presente num dos espetáculos apresentados pela Caixa de Palco.