Oliveira do Bairro: CPCJ promove concurso de fotografia para alunos

A edição de 2023 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro vai concretizar mais um projeto, que vai permitir a instalação de jogos e equipamentos inclusivos em todas as escolas de 1.º ciclo e de ensino pré-escolar do concelho de Oliveira do Bairro.

A Comissão de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), em parceria com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, está a promover um concurso de fotografia intitulado “Os afetos e a cor”.

Podem participar todos os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, que estudem ou residam no concelho de Oliveira do Bairro.

A inscrição prévia para a participação neste concurso decorre até ao dia 15 de outubro, através do preenchimento de um formulário on-line, acessível através do site e das redes sociais do Município de Oliveira do Bairro.

De acordo com a organização, a iniciativa “pretende mobilizar os sentidos para a capacidade de observação do meio que nos rodeia”, para além de “realçar o papel essencial dos afetos/emoções na vida de cada um, independentemente da idade”.

Pretende-se, assim, contribuir para “a reflexão de como a cor interage com os nossos sentidos e tem um impacto incrível e extremamente valioso no nosso bem-estar emocional”.

Por outro o lado, este concurso tem também como objetivo “desenvolver e valorizar competências técnicas e criativas no âmbito da fotografia, como forma de expressão artística”.

Os concorrentes serão agrupados em três categorias, tendo em conta o grau de ensino que frequentam, sendo a primeira para alunos dos 5.º e 6.º anos, a segunda para alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos, e a terceira para alunos do 10.º ao 12.º ano.

O regulamento do concurso, com toda a informação necessária para a participação, está disponível no site do Município de Oliveira do Bairro. Os interessados poderão ainda remeter as suas dúvidas e pedidos de esclarecimentos para o endereço eletrónico: cpcj.oliveirabairro@cndpcj.pt.