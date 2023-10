Sangalhos, VN Monsarros, LAAC e Mamarrosa estreiam-se a ganhar

O Sangalhos Desporto Clube levou a melhor no dérbi aveirense frente ao Clube dos Galitos. Com o pavilhão cheio, a equipa de Francisco Gradeço estreou-se a vencer por 70-65. No futebol distrital três equipas conheceram pela primeira vez o sabor da vitória.

Depois da derrota na ronda inaugural da Proliga frente ao SC Braga, o Sangalhos, no “Caldeirão Azul”, justificou a vitória, num jogo que valeu pela incerteza no resultado até final.

Apesar das várias recuperações por parte do Clube dos Galitos, o Sangalhos comandou sempre as operações.

No futebol distrital houve algumas surpresas em mais uma jornada do Campeonato SABSEG. O Águeda foi surpreendido no terreno do Canedo (1-0), com o golo da vitória, a primeira, a ser marcado em cima do minuto 90. Os Galos não aproveitaram para subir ao 2.º lugar.

O Oliveira do Bairro conquistou uma vitória tranquila na casa da Juve Force (2-0), enquanto o Fermentelos alcançou o primeiro triunfo fora de casa, em Esmoriz e logo com uma goleada (4-1), deixando a equipa um pouco mais estável na classificação.

Quem também ganhou fora, depois de quatro jogos sem vencer, foi o Pampilhosa no terreno do Fiães, por 2-0.

Na 1.ª Divisão Distrital, em casa, o Mealhada esteve a perder com o Santo Andre, mas deu a volta (3-1) e continua na liderança, na companhia do Valonguense que, depois do jogo da Taça de Aveiro, voltou a ganhar na casa do Pinheirense, por 2-0.

O Mourisquense resgatou um ponto perto do final no empate (2-2) com o Vista Alegre e perdeu a liderança.

Destaque para as primeiras vitórias do VN Monsarros, em casa, frente ao Calvão (3-1), e da LAAC no terreno do Valecambrense (2-0).

O Bustos continua a desiludir ao perder (2-0) – terceira derrota na deslocação à Gafanha e continua a dividir o último lugar com o Valecambrense. Os bairradinos têm plantel para fazer mais.

Já na 2.ª Divisão Distrital, ao empatar (2-2) em casa com o Aguinense, o Águas Boas perdeu a liderança isolada, agora partilhada pelos canarinhos, Beira-Mar B, que teve de suar para levar de vencido o Sosense (2-1), e o Anadia B, que também ganhou em casa ao Macinhatense, por 2-0.

O Antes, ao vencer (2-0) no terreno do Ribeira/Azenha, aproximou-se do trio da frente, com menos um ponto. A equipa do concelho de Anadia ainda não pontuou, tal como a FIDEC, que foi goleada no reduto do Vaguense, por 4-0.

Um dos destaques da ronda 3 vai para o Mamarrosa, que não desperdiçou o fator casa e derrotou (2-1) o Carqueijo, naquela que foi a primeira vitória no campeonato.

Na Divisão de Honra de rugby feminino, o Moita Rugby Clube da Bairrada voltou a ganhar (58-10) ao derrotar fora o CR São Miguel.