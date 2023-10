Solistas bairradinas abrem Festivais de Outono na UA com a Filarmonia das Beiras

A flautista Mafalda Carvalho e a harpista Beatriz Cortesão atuam na sexta-feira em Aveiro e no domingo em Oliveira do Bairro.

A 27 de outubro, abre-se a “janela com vista para a extraordinária vida musical da região centro”. O termo foi usado por Pedro Rodrigues para se referir ao evento do qual é diretor artístico, os Festivais de Outono, iniciativa da Universidade de Aveiro (UA). Como já é tradição, a Orquestra Filarmonia das Beiras abre a edição de 2023 e conta com as bairradinas Beatriz Cortesão (harpa) e Mafalda Carvalho (flauta) como solistas. A Orquestra será dirigida por Fernando Marinho e no programa de abertura constam Mozart e Schubert.

O concerto no dia 27 (sexta-feira) realiza-se às 21h30, no auditório Renato Araújo (edifício da Reitoria da UA). No domingo, dia 29, a Orquestra e as mesmas solistas subirão ao palco do Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, às 16h.

Ingressos para o Concerto de Abertura dos FO2023 exclusivamente através da Bilheteira Online (3 euros). Já para o concerto no QA, os bilhetes são a 5 euros e podem ser adquiridos nesta sala de espetáculos ou na ticketline.

As solistas bairradinas

Harpista portuguesa nascida em Coimbra, residente no concelho da Mealhada, Beatriz Cortesão foi a vencedora do Prémio Jovens Músicos deste ano, organizado pela Rádio Antena 2, na categoria superior de Harpa. Tem vindo a realizar vários recitais em Portugal, Itália, Espanha, Rússia e Eslovénia. Para além de ter vencido o Prémio Jovens Músicos em Harpa nível superior e o Prémio Maestro Silva Pereira/Jovem Músico do Ano 2023, a harpista foi premiada em vários concursos de harpa a nível nacional e internacional. Em 2019, foi “Guest Artist” no “Lisboa Harp Seminar – HarpMasters On The Road”. No campo da música de câmara, Beatriz Cortesão integra o duo de harpa AnimArpa, com a harpista Carolina Coimbra.

A flautista Mafalda Carvalho iniciou os seus estudos musicais na escola de Música da União Filarmónica do Troviscal, ingressando posteriormente no Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian. Dos prémios que recebeu destacam-se o primeiro lugar no Prémio Jovens Músicos de 2016 no nível superior e o Primeiro Prémio na II Edição do Concurso Internacional José Massarrão em 2019 no escalão superior. Atualmente é aluna do Programa Doutoral em Música na UA.