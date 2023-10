Vídeo promocional da gastronomia da Mealhada vence prémio na Índia

Vídeo produzido e dirigido por Paulo Fajardo retrata família que descobre a gastronomia mealhadense em locais icónicos do concelho.

O filme “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada – Autênticas Maravilhas”, de Paulo Fajardo, venceu o prémio de melhor filme publicitário na terceira edição do Ideal International Film Festival, que decorreu em Maharashtra, na Índia, no início do mês.

Produzido e dirigido por Paulo Fajardo, a narrativa é a de uma família que descobre a gastronomia mealhadense em locais icónicos, desde os assadores de leitão às caves e à Mata Nacional do Bussaco.

“É uma dupla honra para o concelho porque premeia o realizador e premeia o conteúdo do filme. Significa que o Paulo Fajardo soube dar vida e alma aos nossos produtos endógenos e recursos naturais. E é também através destas ações que os territórios se conseguem afirmar e projetar nacional e internacionalmente”, disse Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

Esta distinção soma-se, assim, a uma série de outras granjeadas com diversos trabalhos. Paulo Fajardo destaca, por exemplo, o segundo lugar conseguido pelo filme “Terra Queimada”, no Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival, na categoria Lugares na História. “Competimos com produções com orçamentos muito superiores ao nosso e, portanto, é gratificante ver o nosso trabalho reconhecido”, afirma.

“Terra Queimada”, que retrata o período das Invasões Francesas, ganhou ainda o prémio de melhor produção no Bragacine – Festival Internacional de Cinema Independente, em Portugal, e conta já 13 apresentações oficiais a nível nacional e internacional.

Também o documentário “A Primeira Linha de Wellington (2021) venceu o prémio de melhor documentário no Festival Napoleon on Champs Elysees, em Paris, e, já este ano, venceu o prémio de melhor documentário curta-metragem no Athvikvaruni International Film Festival, na Índia.

É, de resto, no documentário que Paulo Fajardo se sente mais à vontade, fruto da sua profissão de repórter de imagem. Atualmente tem em mãos dois minidocumentários que retratam tradições do concelho da Mealhada: a Queima do Judas e a Romaria da Ascensão.