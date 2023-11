Águeda: Corpo de Vozes e Projeto OCA com inscrições abertas

Depois do sucesso do ano passado, o projeto OCA e o Corpo de Vozes da d’Orfeu AC já retomaram as sessões no Espaço d’Orfeu, em Águeda, e lançam o convite à comunidade. O único critério para fazer parte dos projetos é a paixão pela música.

As sessões do Corpo de Vozes decorrem todas as segundas-feiras, das 20h30 às 21h30, e são orientadas pela cantora e pedagoga Laura Rui. Neste ensemble vocal, os participantes, para além do canto, vão também explorar a percussão corporal, improvisar e compor.

Já as sessões comunitárias do Projeto OCA decorrem quinzenalmente, às terças-feiras, das 19h às 20h30, e são orientadas pelos formadores João Pratas e Luís Carvalho. Tocar ocarina ou outros instrumentos cerâmicos, cantar, escrever e compor músicas, construir cenários e adereços e costurar figurinos são algumas das experiências que os participantes deste projeto comunitário vão poder vivenciar.

Em paralelo, o Projeto OCA está também a decorrer em oito instituições do concelho, envolvendo cerca de 100 participantes, de várias faixas etárias e contextos sociais. Desta forma, os participantes locais e as entidades parceiras dos projetos vão criar, em conjunto, um espetáculo único para apresentar no CAA – Centro de Artes de Águeda, no dia 1 de junho de 2024.

As inscrições para ambos os projetos estão abertas e podem ser feitas através do e-mail escoladepalco@dorfeu.pt ou nos sites oficiais, em dorfeu.pt/oca e dorfeu.pt/corpodevozes.