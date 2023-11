Águeda volta a ser finalista do Prémio Nacional de Turismo

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia a realizar no final deste mês de novembro. Águeda está no top 10.

O Município de Águeda está, novamente, no Top 10 do Prémio Nacional de Turismo 2023, na categoria Turismo Autêntico, entre mais de 750 candidatos, tendo concorrido com o AgitÁgueda – Art Festival.

Neste momento, estão a decorrer as reuniões de comités e júri para eleger os projetos distinguidos nas várias categorias.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia a realizar no final deste mês de novembro.

O Prémio Nacional de Turismo 2023 é uma iniciativa promovida pelo BPI e o Expresso, que conta com o alto patrocínio do Ministério da Economia e do Mar, o apoio institucional do Turismo de Portugal, IP, e o apoio técnico da Deloitte, e que atribui prémios a projetos e destinos turísticos nas seguintes categorias: Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável.

Recorde-se que em 2022, o Município de Águeda foi distinguido como um dos 5 melhores do país nos Prémios Nacionais de Turismo, na categoria de Turismo Autêntico, entre mais de 400 candidatos.

A cerimónia decorreu, no ano passado, na Cidade do Futebol, em Oeiras.