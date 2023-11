Anadia é palco da 1.ª Corrida de Reis a 13 de janeiro

Organizada pelo Agrupamento de Escolas de Anadia, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e do clube Saca-Trilhos Anadia, iniciativa é composta por uma caminhada e uma corrida de 10 kms.

A cidade de Anadia vai ser palco de uma Corrida de Reis. Esta primeira edição é organizada pelo Agrupamento de Escolas de Anadia, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e do clube Saca-Trilhos Anadia. A prova irá realizar-se no dia 13 de janeiro, pelas 18h30, com partida e chegada na Praça da Juventude, na cidade de Anadia.

A iniciativa tem o apoio do Município de Anadia, tendo a deliberação nesse sentido acontecido na reunião de executivo, no passado dia 9 de novembro.

O evento é composto por uma caminhada e uma corrida de 10 kms dirigido aos munícipes de Anadia e tem como principais objetivos incentivar à prática desportiva ao ar livre e a promoção do território, da cultura vinícola e da gastronomia local.

A organização prevê a participação de cerca de 500 pessoas.