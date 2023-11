Detido por posse ilegal de arma em contexto de violência doméstica

O GNR, através do Posto Territorial de Águeda, deteve na quarta-feira, dia 29, um homem de 74 anos, por posse ilegal de arma, no decorrer de um processo de violência doméstica, no concelho de Águeda.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física, verbal e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 70 anos de idade. No seguimento das diligências policiais, foram cumpridos dois mandados de busca, um domiciliário e um em veículo, que culminaram na apreensão de um revólver; Duas armas de ar comprimido, 45 munições e 143 chumbos.

O detido foi constituído arguido e será presente no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das respetivas medidas de coação. Esta ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.

A GNR lembra que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, apontando que realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica deve prontamente denunciar no Portal Queixa Eletrónica, via telefónica, através do número de telefone 112 ou no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência.