Magia de Natal invade Mealhada até janeiro

Teatro infantil, mercadinhos, concertos, oficinas e o Pai Natal, tudo junto vai trazer a magia da quadra natalícia ao concelho da Mealhada, de 1 de dezembro a 7 de janeiro, com um programa de múltiplas atividades para toda a família.

A quadra começa com a inauguração da iluminação de Natal, esta sexta-feira, dia 1 de dezembro, na Mealhada e na Pampilhosa, e no Luso, a 2 de dezembro. Até final da quadra, multiplicam-se as atividades nas diversas freguesias e palcos do concelho. O Mercadinho de Natal da Mealhada, com a casa do Pai Natal, ficará situado junto ao Jardim Municipal, privilegiando-se a venda de artigos de artesanato e de comércio tradicional.

Pontos altos na programação serão o espetáculo infantil “A Cinderela”, logo no dia 1 de dezembro, e o concerto de Natal, dia 16 de dezembro, no Cineteatro Messias, com a Orquestra da Costa Atlântica, que apresenta uma versão inédita do Capuchinho Vermelho, um concerto acompanhado por ilustrações projetadas no fundo de cena, dirigido pelo maestro Luís Miguel Clemente e narrado pelo humorista Jorge Serafim. Promete-se assim, a música, o cinema e o humor numa simbiose divertida.

Na Biblioteca Municipal da Mealhada, no Centro de Interpretação Ambiental, na Tenda Natal e na antiga Pensão Astória, junto ao Posto de Turismo Luso Bussaco, decorrem oficinas de variadíssimas temáticas, desde escrita criativa à de gastronomia da quadra, passando pela criação de enfeites natalícios ou mesmo workshops ambientais.

Há também exposições e Rotas de Presépios um pouco por todo o concelho.

O Luso vai ter passeios de charrete, que recordam os tempos em que os “burriqueiros”, como eram conhecidos os habitantes da vila, faziam o uso do burro nos seus afazeres profissionais.

A figura do Pai Natal estará muito presente. Na casa que lhe é dedicada, no centro da cidade, mas também nas aldeias e vilas. No já tradicional desfile de Pais Natal Motard, este ano marcado para dia 10 de dezembro, no trenó que o levará por Ventosa do Bairro e Antes e na visita que fará a todas as freguesias.

“Temos um programa aberto à participação da comunidade nas mais diversas vertentes, um programa para as famílias, e que não se esgota nas nossas propostas. Nas nossas aldeias e vilas, as associações culturais desenvolvem diversas atividades natalícias que enriquecem toda esta quadra, nomeadamente com a recuperação de tradições e usos antigos, como os cantares de Reis e Janeiras ou o madeiro”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O programa global vai sendo atualizado com todas as informações das associações no site da autarquia.