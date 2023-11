Mealhada assinala Dia do Enoturismo

A iniciativa, organizada pela Rede Europeia das Cidades do Vinho e pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, inclui a inauguração de uma exposição fotográfica, um workshop de produção de vinho, a criação de um mural e uma caminhada.

A Câmara Municipal da Mealhada associa-se ao Dia Mundial do Enoturismo, que se assinala a 12 de novembro, com o programa EnoMealhada, que inclui a inauguração de uma exposição fotográfica, um workshop de produção de vinho, a criação de um mural e uma caminhada.

É no espaço icónico da antiga Destilaria do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho) que se centram as diversas atividades propostas à população residente e a turistas.

A proposta para o dia 12 de novembro começa com a caminhada, pelas 10h, num percurso de cerca de três quilómetros a ligar a Capela de São Romão, na Vimieira, ao IVV, na Mealhada. Esta rota, coincidente com o Caminho de Santiago, passa pelas antigas Caves de São Miguel, em Casal Comba, onde será feita uma contextualização daquele espaço. Para as 12h, no IVV, está marcada a inauguração da exposição de fotografia alusiva ao vinho e vitivinicultura, que estará patente ao público até ao próximo dia 12 de dezembro.

O workshop de produção de vinho está marcado para dia 19 de novembro. Serão elaborados lotes personalizados de vinho, com recurso a diferentes castas, seguindo-se as provas e apreciação enológica. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, no Posto de Turismo da Mealhada.

Durante todo o mês de novembro, será criado um mural alusivo à temática vinícola numa estrutura das antigas instalações do IVV.

O Dia Mundial do Enoturismo é uma iniciativa da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN) e da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, da qual o Município da Mealhada é associado.