Mealhada recebe Bandeira Verde pela estratégia de educação ambiental

O Município da Mealhada recebeu esta semana, numa cerimónia em Oeiras, a Bandeira Verde Eco XXI, um galardão atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa premiar as boas práticas dos municípios portugueses na construção do desenvolvimento sustentável, bem como reconhecer o esforço desenvolvido na área da Educação Ambiental.

No Município da Mealhada, um dos 59 a merecerem a distinção, um dos aspetos mais valorizados da candidatura foi a Estratégia de Educação Ambiental, que tem a missão de conduzir à implementação de ações direcionadas para a educação ambiental no Município, balizando objetivos, eixos estratégicos e metas, sempre que possível, quantificáveis.

Nesta candidatura, foi também realçado o trabalho dinamizado pelo Centro de Interpretação Ambiental (CIA) no âmbito da estratégia municipal de promoção do desenvolvimento sustentável e da preservação e valorização do concelho. O CIA pretende sensibilizar a comunidade, com enfoque no público escolar, para os desafios da sustentabilidade do planeta e importância da sua preservação, exigindo participação ativa de todos os cidadãos, para aumentar o conhecimento científico, reforçar a identidade cultural, promover o desenvolvimento turístico sustentável.

As atividades do CIA inserem-se num trabalho de educação para a cidadania, património, ambiente e ciência, de âmbito não formal, materializando-se num laboratório vivo. Estas são identificadas com base numa metodologia participativa (bottom-up) de auscultação dos participantes das sessões, comunidade escolar e associações, de modo adequá-las aos principais temas curriculares. Estão agrupadas da seguinte forma: ações de sensibilização, ações de formação, workshops, percursos de descoberta do Parque da Cidade, ateliês de laboratório, oficinas de reutilização, comemoração de efemérides ambientais, exposições temporárias e concursos de reutilização de materiais.

De sublinhar que é também valorizado o apoio do Município aos estabelecimentos escolares públicos e privados na implementação do Programa Eco-Escolas, com o objetivo de atingir o resultado de Eco-Agrupamento. Este ano, foram 13 as escolas do concelho da Mealhada contempladas com a bandeira verde Eco-Escolas.

“Tal como a Eco-Escolas, a bandeira Eco XXI é de um enorme simbolismo para todo o Município pela mensagem que transmite. Aos nossos serviços, à nossa população, às nossas escolas e crianças. O cuidar do ambiente começa em casa de cada um, começa pelo cuidado com a nossa escola, a nossa casa, a nossa terra”, afirma Ricardo Santos, vereador da Câmara da Mealhada, sublinhando a forte aposta na implementação da Estratégia de Educação Ambiental.

O Programa ECOXXI surgiu há 18 anos, na Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), procurando trabalhar este conceito com um público alvo muito específico: os decisores e técnicos dos municípios por reconhecer o seu importante papel na implementação da prática da sustentabilidade. À DEDS seguiu-se a agenda 2030 com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujas as 169 metas são reinterpretadas à escala local dos 21 indicadores que compõem o índice ECOXXI – ferramenta que procura monitorizar as boas práticas de sustentabilidade à escala do território municipal.