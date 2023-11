Mealhada recebe encontro empresarial brasileiro sobre empreendedorismo feminino

O Espaço Inovação Mealhada recebe, na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, um encontro empresarial, com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de Santa Catarina (Brasil), e com a Câmara de Comércio da Região das Beiras, que procura “viabilizar o empreendedorismo feminino, através da capacitação, utilizando o networking e a valorização do poder feminino como ferramentas”.

O programa “Sebrae Delas” reúne ações como visitas técnicas, mentorias e networking de empreendedorismo para mulheres, com o objetivo de “aprimorar competências em gestão, marketing, estratégias e negócios”. A missão decorre durante três dias no nosso país, mas o dia 13 será dedicado a um seminário, na Mealhada, com painéis de oradores que abordarão temas como a internacionalização, o turismo, a gastronomia, o enoturismo e a sustentabilidade e felicidade nas organizações, terminando com uma sessão de networking.

“Esta é a primeira Missão Internacional organizada pelo Programa “Sebrae Delas – Mulher de Negócios de Santa Catarina”. “O nosso objetivo central é promover a mudança de mindset, o olhar criterioso de outro ecossistema, trocas entre elas e, também, com empreendedoras portuguesas, acesso a novas informações e conhecimentos, além de conexões de negócios”, afirma Marina Barbieri, analista de Negócios do Sebrae/SC.

Ana Correia, presidente da CCRB, entidade que tem realizado missões empresariais entre Portugal e o Brasil, acredita que, com esta parceria, “estão reunidas as condições para que as empreendedoras possam aproveitar o evento e criar uma rede entre as mulheres empreendedoras de Santa Catarina, no Brasil, e as empreendedoras das Beiras, em Portugal”.

“É importante realçar a confiança nesta missão por parte do Sebrae/SC e da Câmara Municipal da Mealhada”, destacou Ana Correia.

“É uma janela de oportunidade que se abre nas relações institucionais e empresariais entre a nossa região e Santa Catarina. Desde a primeira hora que nos associámos a esta missão na medida em que reconhecemos a valia da iniciativa na valorização do empreendedorismo no feminino, do networking, da abertura de novos horizontes para as dinâmicas empresariais e de intercâmbio e, sobretudo, no empoderamento das mulheres da região”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Programa

9h15 – Sessão de Abertura com a vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas; o presidente da Câmara da Mealhada, António Franco; a vice-presidente da Câmara da Mealhada, Filomena Pinheiro; o presidente do Conselho de Administração Grande Hotel de Luso e Termas de Luso, João Diniz; Sebrae Santa Catarina, Marina Elena Miggiolaro Barbieri; a Câmara de Comércio da Região das Beiras, Ana Correia e Igor Lopes

9h30 – Primeiro painel – Internacionalização e Programa Portugal 2030

11h – Coffeebreak

11h30 – Segundo painel – Turismo, Gastronomia, Enoturismo e Sustentabilidade

13h – Almoço Restaurante O Castiço

15h – Terceiro painel – Felicidade nas Organizações

15h45 – Coffeebreak seguido da Sessão de Networking