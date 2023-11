Nova Agrovouga está de regresso e terá versão alargada de dez dias

Evento para todas as pessoas, de todas as idades, possibilita que os mais pequenos conheçam melhor o setor agrícola.

A Nova Agrovouga abre portas no próximo dia 17 no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, estendendo-se por dez dias, até domingo, dia 26, sendo esta uma das principais novidades do evento, na sua edição 2023, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e com o apoio da Aveiro Expo, E.M..

As edições dos últimos anos foram apostas ganhas e, em 2023, a Nova Agrovouga dá mais um passo na sua consolidação, ao duplicar o número de dias de realização, passando a estar aberta ao público pelo período de 10 dias.

A sessão de abertura, que contará com a presença do presidente da Câmara de Aveiro, está marcada para dia 18, sábado, pelas 15h, no palco que estará instalado no topo nascente do Pavilhão B, seguida de uma visita a todo o recinto da Nova Agrovouga.

A raça bovina autóctone da Região de Aveiro, nomeadamente o gado “marinhão”, mantém-se em evidência e a Nova Agrovouga volta a receber o Concurso Nacional da Raça Marinhoa. Em permanência, dezenas de exemplares podem ser apreciados num estábulo especialmente preparado para o efeito, sendo que os visitantes vão também poder conhecer melhor esta carne certificada e as diferentes formas de a consumir, em várias demonstrações promovidas pela Associação de Criadores de Bovinos da Raça Marinhoa.

Igualmente importante, é a presença do setor equestre. Para além dos belíssimos animais presentes, será possível usufruir de “batismos a cavalo”, demonstrações de ferradores e passeios de charretes, bem como assistir a galas equestres, espetáculos de “horse ball” e concursos de saltos.

Outra área a não perder na Nova Agrovouga 2023 é a da restauração, com restaurantes de carnes certificadas, doçaria local e tradicional e outros petiscos, assim como os vinhos da região da Bairrada.

A gastronomia estará presente também em sessões de demonstração sob a orientação de reputados chefes e no mercado de produtos biológicos e do vinho.



