Palace do Bussaco volta a ser o “melhor hotel castelo de luxo do mundo”

O Palace do Bussaco recuperou o estatuto de melhor hotel castelo de luxo do mundo, pelos World Luxury Hotel Awards 2023.

A Região Centro foi premiada com quatro dos 49 galardões atribuídos a hotéis do nosso país, graças também ao contributo do Palace Hotel da Curia que se destacou nesta distinção internacional.

Depois de ter obtido em 2021 o galardão “Luxury Castle Hotel Worldwide”, de melhor hotel castelo do mundo, o Palace do Bussaco acabou por reaver tal estatuto para 2023, durante a 17.ª edição dos “World Luxury Hotels Awards”, cerimónia realizada no Grand Hyatt Athens, na Grécia, na noite do passado dia 28 de outubro.

Estes prémios hoteleiros, atribuídos desde 2006 a nível mundial, resultam do culminar de uma votação na qual participam cerca de 300.000 viajantes e profissionais do setor do turismo, e consagram anualmente a excelência hoteleira revelando os hotéis que mais se destacaram em cada uma das categorias em prova.

Refira-se que o Palace do Bussaco acabou por ser ainda duplamente agraciado, uma vez que ainda obteve o galardão “Luxury Palace Hotel” a nível europeu, consagrando assim a herança, a tradição de savoir-faire e a arte de bem receber, “que tão bem caracterizam este autêntico hotel castelo ímpar, que, desde 1917, em muito tem contribuído para a imagem do Turismo Português”.

Por seu lado, o Palace Hotel da Curia obteve nesta mesma edição simultaneamente os galardões “Luxury Heritage Hotel Portugal 2023” e “Luxury Palace Hotel 2023” da Europa do Sul, fundamentalmente por conta da preservação deste verdadeiro hotel museu, que, “não obstante a sua constante evolução, soube preservar a autenticidade, a beleza e a alma deste exemplo puro da grande hotelaria dos ‘Dourados Anos 20’, por muitos considerado como um dos mais belos hotéis de Portugal”.

A administração do Palace do Bussaco, do Palace da Curia e dos Hotéis Alexandre de Almeida aproveita esta oportunidade para agradecer “a todas as ilustres bussaquianas, bussaquianos e curiadependentes, assim como a todos os demais viajantes que participaram nesta eleição e nos distinguiram com o seu voto”.