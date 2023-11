Prémio Rodrigues Lapa volta a distinguir alunos de Anadia

A cerimónia de entrega do galardão, referente ao ano letivo 2022/2023, vai ter lugar no próximo dia 13 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

O “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa”, promovido pelo Município de Anadia, vai já na sua 28.ª edição.

Com o objetivo principal de premiar o mérito dos melhores alunos do concelho, este evento é um dos momentos altos para toda a comunidade educativa, tendo os princípios orientadores do prémio sido aprovados no passado dia 9 de novembro, em reunião de executivo.

Nesse sentido, vai distinguir três alunos por escola e por ciclo de ensino, a saber: EB de Vilarinho do Bairro (6 alunos), EBS de Anadia (12), Colégio Nossa Senhora da Assunção (9) e Escola Profissional de Anadia (3), num total de 30 alunos.

O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes dois, Menções Honrosas.

