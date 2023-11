RF Vagos Open junta 1500 atletas e bate recordes de público

Terminou, de forma apoteótica, a 6.ª edição do RF Vagos Open que, durante o fim de semana, fez de Vagos a capital internacional da Dança Desportiva. Realizaram-se dois Campeonatos do Mundo, nomeadamente de Juniores II e de Seniores I em Danças Latinas, numa organização da Associação Ritmo das Formas – Club de Dança e do Município de Vagos.

Foram dois dias intensos, num evento que reuniu 1500 atletas de 60 países, batendo recordes de público, tanto presencialmente, como para quem seguiu online (via YouTube) em mais de 20 países, de três continentes.

Depois de, no sábado, Ivan Marynich e Melaniia Petrova, representando o Chipre, se terem sagrado campeões do mundo de juniores, no domingo foi a vez de os espanhóis David Fernandez e Jessica Perez terem atingido o mesmo desiderato na vertente sénior, depois de uma final muito disputada.

Destaque ainda para a vitória internacional do par português formado por João Santana e Luna Pinto no Open Youth, também em Danças Latinas. À semelhança do ano passado, a demonstração de Pole Dance arrebatou os presentes no Pavilhão Municipal de Vagos.