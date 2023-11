Saúde Mental foi tema nas Tardes Comunitárias em Cantanhede

Mais de 70 pessoas estiveram presentes, no dia 8 de novembro, em nova sessão das Tardes Comunitárias, desta vez dedicada ao tema da Saúde Mental. A sessão decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede e contou, enquanto oradora convidada, com a psicóloga clínica Clara Maria Abrantes, que abordou e desenvolveu este tema tão atual.

No decurso da palestra, a convidada abordou vários aspetos relacionados com a saúde mental, destacando, entre outros, a importância de haver um equilíbrio entre os três fatores fundamentais para os seres humanos, nomeadamente “sentir”, pensar” e “agir”.

A sessão, que se verificou animada e muito do agrado dos participantes, ficou enriquecida pelos vários testemunhos de participantes, que questionaram a psicóloga e partilharam com os presentes aspetos relacionados com as suas vivências.

Sobre a oradora

Clara Abrantes é licenciada em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, desde 1981.

Inscrita na Ordem dos Psicólogos Portugueses, Clara Abrantes é reconhecida pelo mesmo organismo como Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e Especialista em Psicologia da Educação. É, também, Registered Europsy Psichologist pela European Federation of Psychologists.

A profissional trabalhou 33 anos ao serviço do Ministério da Saúde (entre 1982 e 2015), no âmbito do tratamento de dependências, quer na área da Prevenção Primária, quer, posteriormente, na Consulta Externa (tratamento e desintoxicação). Foi Professora e Psicóloga Escolar num estabelecimento de ensino em Coimbra e no Instituto Superior de Teologia de Coimbra, entre 1980 e 2005. Desenvolve clínica privada, desde 1995.