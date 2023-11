UNISOB abre ano letivo com mais alunos e mais formação

Simão Vela, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, entidade que gere esta universidade sénior, desafiou Dulce Mota, da Rede de Universidades Seniores (RUTIS), para que um dos próximos congressos nacionais desta entidade se realize em Oliveira do Bairro.

Está dado o arranque para o novo ano letivo da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB). A sessão solene que marcou o início do 13.º ano deste projeto de formação para seniores aconteceu na passada sexta-feira, nas instalações do Conservatório de Artes e Comunicação da Filarmónica União de Oliveira do Bairro.