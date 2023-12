O projeto “O Mar que nos Une” levará os membros da Confraria Gastronómica do Bacalhau a uma jornada inesquecível pelos três principais países que moldaram a história do comércio de bacalhau: Islândia, Noruega e Canadá.

Foto: DR

Foi na capital do bacalhau (Ílhavo) que a Confraria Gastronómica do Bacalhau nasceu, há 24 anos. Em entrevista, o Grão Mestre da direção, Hugo Coelho, fala-nos do mais recente projeto: “O Mar que nos Une”, mas também do “fiel amigo” que, desde a Idade Média, se tornou o peixe de todos, ricos e pobres.