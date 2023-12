Aguada de Cima “ganha” Unidade de Saúde Familiar para 11.500 utentes

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) AquaSaúde, com sede no edifício da Unidade de Saúde de Aguada de Cima e com polos em Aguada de Baixo, Borralha e Barrô, foi inaugurada na segunda-feira, numa cerimónia simbólica que marca a transição da UCSP Águeda V para este novo modelo de funcionamento. Uma ocasião “muito feliz” para os profissionais e utentes desta nova estrutura orgânica, que é constituída por sete médicos, sete enfermeiras, seis administrativas e serve mais de 11.500 utentes.

“Este é um momento muito feliz, para todos, que aqui têm agora um modelo de funcionamento que vai muito mais ao encontro do que são as necessidades das populações”, disse Jorge Almeida, salientando que as instalações recentes da US de Aguada de Cima conferem as condições adequadas para a prestação de cuidados de saúde de qualidade.

Este, acrescentou, tem sido um dos pilares da governação municipal, a melhoria das instalações físicas das várias unidades de saúde do concelho e até do Hospital, que “tem agora muito melhores condições” de trabalho e de funcionamento. “E vamos continuar com este propósito, cientes de que é uma área onde podemos intervir, beneficiando as instalações físicas das diversas unidades”, para que então, depois, se possa “pedir mais valências e melhores índices de funcionamento”.

A abertura da USF AquaSaúde é disso exemplo. Uma unidade que era “um desígnio e uma vontade perseguida durante anos”, mas que agora, no espaço “exemplar” da US de Aguada de Cima encontrou as condições adequadas para funcionar e servir a população.

Isso mesmo corroborou Jaquelina Santos, coordenadora desta unidade, lembrando um percurso de anos para que esta nova USF pudesse ser criada. “Cheguei a esta unidade em abril de 2010 e nessa altura já havia projeto de USF a decorrer”, recordou, salientando que só quando o novo executivo tomou “rédeas” da situação é que “conseguimos o primeiro edifício da nossa unidade, onde nos encontramos” e que permitiu “criar condições para atrair profissionais e preencher as vagas” que dão “corpo” à nova USF.

Jorge Almeida avançou ainda que no que se refere a obras de beneficiação das unidades de saúde do concelho, a próxima será a de Barrô, que “conseguimos financiamento no âmbito do PRR, cuja candidatura foi hoje mesmo submetida”. Em breve, será também feita a mudança de instalações da Unidade de Saúde da Mourisca.

Na cerimónia simbólica de abertura da USF, Filipe de Almeida, Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, salientou que é “precisamente este o caminho que é necessário percorrer”, criando “condições para receber pessoas”. Na próxima década, “Águeda vai-se notabilizar e isso vai exigir de nós muito empenho e dedicação, principalmente pelos serviços que prestamos, nomeadamente a saúde”, sublinhou o responsável.

Refira-se que este momento de abertura da nova USF AquaSaúde contou com a presença de diversas entidades, nomeadamente Marlene Gaio e Vasco Oliveira, vereadores da Câmara de Águeda; os presidentes da Junta de Freguesia de Aguada de Cima (Albano Abrantes) e das Uniões das Freguesias de Águeda e Borralha e de Aguada de Baixo e Barrô (respetivamente, Nuno Cardoso e João Pitau) e profissionais de saúde.