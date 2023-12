Aveiro Capital Portuguesa da Cultura já tem apoio financeiro

Os Paços do Concelho de Aveiro receberam, esta segunda-feira, 11 de dezembro, a sessão pública de assinatura do Protocolo de Apoio e Financiamento ao programa de Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024, que vai contar com a atribuição de 2 milhões de euros do Centro 2030 e dos Ministérios da Cultura e da Coesão Territorial.

A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) José Ribau Esteves, do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e do Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Aveiro 2024 conta um investimento global de 8 milhões de euros, dos quais 6 milhões provém da receita direta da Câmara de Aveiro e 2 milhões de euros são provenientes do Centro 2030, (1 milhão de euros), do Ministério da Cultura (500 mil euros) e do Ministério da Coesão Territorial (500 mil euros).

“Aveiro é o único Município Português que consolidou o processo de Descentralização na área da Cultura, o que quer dizer que ainda há nesta área uma dose de centralismo particularmente relevante. Em Aveiro gerimos com rigor e competência o Museu de Aveiro / Santa Joana e damos um contributo muito efetivo para a boa gestão do património cultural e histórico do País”, recordou o presidente da Câmara de Aveiro.

É neste quadro que a CMA assume “o desafio de ser Capital Portuguesa da Cultura em 2024”, sabendo que a descentralização, especialmente na Cultura, “permite-nos cuidar melhor dos nossos valores identitários, da nossa história e especialmente do futuro das nossas terras e do nosso povo”, dando assim “um contributo qualificado para o desenvolvimento e a boa gestão do nosso Portugal”, concluiu Ribau Esteves.

Nesta sessão foi celebrada também o Protocolo de Apoio e Financiamento com a Câmara de Braga, relativo à Capital Portuguesa da Cultura 2025.