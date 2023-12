Gigante chinês investe 180 milhões para criar 600 postos de trabalho em Águeda

A empresa chinesa CITIC Dicastal vai investir 180 milhões de euros e criar cerca de 600 novos empregos no Parque Empresarial do Casarão, para a construção de uma unidade para a produção de componentes do ramo automóvel.

Para aquele objetivo, a Assembleia Municipal de Águeda já aprovou, na semana passada, a proposta do Executivo Municipal para o “Reconhecimento de Interesse Público”, “Memorando de Entendimento” e venda de terrenos.

A empresa será implantada numa área aproximada de 150 mil metros quadrados, parte deles localizados no atual paddock do Crossódromo do Casarão, tendo adquirido o terreno à autarquia pelo preço de 10 euros por metro quadrado.

A CITIC é um dos 50 maiores fabricantes mundiais de componentes automóveis, tendo optado por Águeda quando Vigo (Espanha) era uma forte opção.