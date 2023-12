Habitação Social com verba de 1,5 milhões para Bustos

Bairro económico tem localização na Rua do Marco/Rua da Cova e vai ser loteado pela Câmara para posterior infraestruturação e construção de edifícios habitacionais, com 12 frações.

Oliveira do Bairro

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro está a avançar com a sua Estratégia Local de Habitação e a iniciar a construção do Bairro Económico de Bustos, que recupera uma vontade de muitas décadas, informou a autarquia.

Este bairro, localizado na Rua do Marco / Rua da Cova, em Bustos, vai ser loteado pela Câmara para posterior infraestruturação e construção de edifícios habitacionais, com 12 frações (de T1 a T5), a serem disponibilizadas sob a forma de arrendamento a preços controlados.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, agradeceu a “colaboração da Junta da Freguesia para a concretização deste projeto, que representa um investimento superior a 1,5 milhões de euros + IVA, assumindo uma importância fulcral para o desenvolvimento do concelho e atração e fixação de famílias, tendo em conta a difícil situação económica e social vivida no setor da habitação”, destacou.

O autarca explicou ainda que “a diminuta oferta de habitação, face à procura existente, não só a nível concelhio mas também nacional, tem contribuído para o aumento dos preços por m2, quer na compra, quer nos arrendamentos, situação que afeta os agregados familiares ditos ‘de classe média’, cujos rendimentos se tornam insuficientes para acompanhar esta escalada de preços, deixando as famílias numa situação de sobrecarga, com despesas habitacionais que dificultam sobremaneira a gestão da sua economia familiar”.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro aprovou a sua Estratégia Local de Habitação (ELH) em 2020, que prevê um investimento na ordem dos 6,3 milhões de euros, num período de seis anos, com o objetivo de promover soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

Para a elaboração da estratégia, o Município avançou com um diagnóstico efetuado em colaboração com outras entidades concelhias (Juntas de Freguesia, IPSS, grupos socio-caritativos), que sinalizou 149 agregados a residir em situações indignas no concelho, num total de 374 indivíduos.