Rua A da Zona Industrial da Palhaça vai ser requalificada

Oliveira do Bairro

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou, na reunião de câmara realizada a 14 de dezembro, o Projeto de Requalificação da Rua A da Zona Industrial da Palhaça, mais concretamente o seu acesso a partir da rua do Paraíso (Estrada Municipal 335), no valor de cerca de 252 mil euros.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, considera que a atual via “não possui as características necessárias e desejáveis para garantir a segurança de veículos e peões, o que comprometia o desenvolvimento da Zona Industrial da Palhaça”.

O projeto visa a requalificação da Rua A da Zona Industrial da Palhaça, contemplando não só a melhoria das acessibilidades e condições de segurança viária e pedonal, mas também a colocação de dois postos de carregamento de veículos elétricos. Prevê-se ainda a relocalização da paragem de autocarros, uma nova localização de um Posto de Transformação, em conformidade com a E-REDES, e a deslocalização de ecoponto e contentores de resíduos sólidos urbanos.

A expansão da Zona Industrial da Palhaça tem um investimento estimado superior a 2 milhões de euros, dado o custo dos terrenos, a concretizar nos próximos três anos, tendo a Câmara já adquirido a esmagadora maioria dos terrenos previstos para a área de ampliação.