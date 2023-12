Unidade de Saúde Familiar de Oiã já tem projeto de arquitetura aprovado

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou o Projeto de Arquitetura da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Oiã, que prevê um investimento de cerca de 2 milhões de euros. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião de câmara do passado dia 14 de dezembro.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, referiu que se trata de “mais um passo na concretização deste projeto, tão ansiado pela população de toda a freguesia de Oiã”. “A saúde é uma das maiores preocupações da nossa população e a Câmara Municipal tudo tem feito, dentro das suas competências, para garantir as melhores condições aos utentes e profissionais desta área”, acrescentou o autarca.

O projeto, levado ao Executivo Municipal, obedeceu a um programa funcional definido e validado pela Administração Regional de Saúde do Centro – ARSC, seguindo-se agora a fase de abertura de concurso público para execução da empreitada, com um prazo de 24 meses, que se espera tenha início em junho de 2024.

A proposta prevê a criação de um edifício composto por sete gabinetes médicos, sete gabinetes de enfermagem, um compartimento específico para o “banho acompanhado”, destinado ao tratamento de pacientes diabéticos, uma sala de reuniões/biblioteca destinada à coordenação e formação da equipa técnica, uma copa, entre muitos outros espaços, necessários ao bom funcionamento deste equipamento.

“Depois de, nos últimos três anos, termos construído as unidades de saúde familiar da Palhaça e da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que representaram um investimento superior a 2 milhões de euros, a USF de Oiã está cada vez mais próxima, e os seus utentes vão beneficiar de um equipamento público de saúde com qualidade, dotado de meios físicos, tecnológicos e humanos capazes de darem uma resposta eficiente à população”, explicou o líder da autarquia bairradina.

A nova unidade de saúde será implantada no espaço que confina a poente com o edifício da Junta de Freguesia e do Auditório de Oiã, numa zona que beneficiará da ligação pedonal que está a ser construída entre a Praça do Cruzeiro e o edifício da Freguesia. Essa ligação conta ainda com a construção de uma zona de lazer, que já está em curso.