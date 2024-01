“Carnaval de Palmo e Meio” vai reunir um milhar de crianças na Mealhada

O Carnaval de Palmo e Meio leva um milhar de crianças a desfilar na tarde de domingo, 4 de fevereiro, pelas ruas da cidade da Mealhada, antecipando aquele que será o espírito do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada.

Uma semana antes dos desfiles principais do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, o primeiro corso está a cargo das crianças que frequentam o Agrupamento de Escolas da Mealhada e as instituições particulares de solidariedade social do Município da Mealhada. Numa tarde dedicada à fantasia, cerca de mil crianças vão viver as suas fantasias num desfile de brincadeira a animar o núcleo central da Mealhada.

A concentração está marcada para as 14h, junto ao Centro Escolar da Mealhada, de onde parte o desfile, por volta das 15h. O corso segue pela Rua Visconde Valdoeiro, Rua Dr. José Cerveira Lebre, Rua Eduardo Alves de Matos e termina junto à Câmara Municipal da Mealhada.

Na tenda da Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) realizam-se, pelas 16h30, os espetáculos “Feel Dance” e “Mult Tiki Taki Show”, de acesso gratuito, para as crianças e pais que queiram assistir.

O Carnaval de Palmo e Meio é uma organização da ACB com apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada inicia os festejos dia 3 de fevereiro, com o desfile trapalhão e as noites da tenda. Seguem-se dia, 11 e 13 os corsos carnavalescos e, no dia 12, o muito apreciado desfile noturno.

