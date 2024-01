Thiago Rodrigues e Yeniffer Campos vão ser os Reis do Carnaval da Mealhada

A uma semana do arranque dos festejos de Carnaval na Mealhada, já estão desvendados os Reis: Thiago Rodrigues e Yeniffer Campos.

Thiago Rodrigues é um ator brasileiro, famoso pelos papéis nas novelas “Malhação” e “Quero é Viver”.

Já Yeniffer Campos é a Miss Portuguesa 2023 e conhecida pela sua participação no programa de TV “Big Brother”. Tem 33 anos e é de Oeiras. As suas paixões são a dança e o atletismo. Esta paixão pelo Desporto, levou-a a seguir a Licenciatura, e atualmente, é Personal Trainer e Instrutora de Zumba. Já dançou com grandes artistas internacionais, como Shakira, Gente de Zona, Pablo Vital e Becky G.

Os Reis do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada vão estar presentes nos desfiles de 11 (Domingo Gordo) e 13 de fevereiro (Terça-Feira de Carnaval), e noutras iniciativas no âmbito desta festa, que começa muito antes, já a partir de 3 de fevereiro.

As escolas de samba – Sócios da Mangueira, GRES Batuque, Real Imperatriz e Amigos da Tijuca estão também, há muito, em ensaios e preparativos para que nada falhe, conforme Jornal da Bairrada tem dado nota, nas suas últimas edições.