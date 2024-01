Cerca de 3,5 milhões para remodelar unidades de saúde na Mealhada

O Município da Mealhada está a preparar os projetos para um conjunto de obras em diversas unidades de saúde do concelho, cujo investimento ronda os 3,5 milhões de euros.

“Os projetos estão já a ser executados de forma a que, quando se efetivar a transferência de competências, em março, o processo já esteja em andamento, para que consigamos aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

As intervenções vão ocorrer no Centro de Saúde da Mealhada, com um custo estimado de 1.786.600 euros, e nas Extensões de Saúde da Pampilhosa, com a intervenção a ultrapassar os 608 mil euros, da Vacariça, cujo investimento será de 702 mil euros, e do Luso, num valor estimado a rondar os 377 mil euros. Os trabalhos incidirão sobre a melhoria de condições para os funcionários e utentes, acessibilidades e eficiência energética. Na Vacariça, está prevista a mudança de local, passando a funcionar na antiga escola primária, depois de remodelada para o fim a que se destina.

“Verificámos que o investimento em manutenção e mesmo na correção de situações concretas foi nulo nas infraestruturas e o Município terá agora que realizar um conjunto de investimentos para salvaguarda das populações no que respeita ao acesso aos cuidados de saúde. É isso que vamos fazer quanto antes, aproveitando os fundos do PRR, tal como acordado com o Governo aquando da negociação de competências na área da Saúde”, sublinha António Jorge Franco.