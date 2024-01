Detido por tráfico de estupefacientes em Oliveira do Bairro

O Comando Territorial de Aveiro da GNR, através do Posto de Trânsito de Santa Maria da Feira, deteve no passado dia 20 um homem de 48 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Oliveira do Bairro, informopu a GNR esta segunda-feira.

No âmbito de uma ação de patrulhamento na Auto Estrada n.º1, junto da localidade de Oiã, os militares da GNR verificaram que uma viatura circulava sem inspeção obrigatória, tendo por isso, procedido à sua fiscalização. “No decorrer da ação, o passageiro que circulava na viatura fiscalizada demonstrou um comportamento suspeito, motivo pelo qual foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca ao veículo”, refere nota das autoridades, informando que foram apreendidas 197 doses de heroína e 67 doses de cocaína.

O detido terá sido presente hoje, dia 22 de janeiro, no Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro, para aplicação das medidas de coação, sendo para já ainda desconhecidas.