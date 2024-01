Veja aqui o vídeo com um excerto da entrevista.

Oliveira do Bairro

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro está satisfeito com o desempenho do executivo que lidera, nesta primeira metade daquele que é o segundo mandato naquelas funções.

Duarte Novo aponta que foram resolvidas situações que se arrastavam no tempo e orgulha-se pelo facto de a sua equipa ter “dado mostras” de que apostou bem e em várias áreas.

