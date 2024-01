Ecocentro Móvel de Cantanhede envia 14 toneladas de resíduos para reciclagem

Projeto, iniciado a dezembro de 2021, permite abranger e servir a população do concelho. Têxteis, livros, revistas, pequenos domésticos e cápsulas de café entre os resíduos mais recolhidos para reciclagem.

Completados dois anos de circuito itinerante do Ecocentro Móvel, a INOVA-EM registou um aumento de quase meia tonelada de resíduos recolhidos, comparativamente ao ano de 2022, revela a empresa municipal de Cantanhede.

A dinâmica consiste na permanência do equipamento, durante duas semanas, em várias freguesias do concelho, com o objetivo de recolher resíduos de pequena dimensão.

Este projeto, iniciado a dezembro de 2021, permite abranger e servir a população do concelho e de entre os resíduos entregues, a INOVA destaca como maior volume têxteis, livros, revistas, pequenos domésticos e cápsulas de café.

Segundo nota da INOVA, a UF de Cantanhede e Pocariça totalizou 1,5 toneladas e a Freguesia da Tocha uma tonelada. Foram, assim, as que registaram a maior quantidade de resíduos recolhidos.

A UF de Portunhos e Outil, a Freguesia de Murtede e a Freguesia de Ançã, registaram, igualmente, um aumento significativo, tendo alcançado uma média de 400kg recolhidos.

Já a Freguesia de Febres, comparativamente ao ano de 2022, aumentou em 100% o registo, tendo alcançado os 682kg de resíduos recolhidos.

“No total de 2023, foram recolhidas mais de 6,5 toneladas de resíduos urbanos recicláveis. Consideramos um balanço muito positivo, que reforça a importância de todas as campanhas de sensibilização efetuadas e assegura a própria sustentabilidade do projeto”, destaca a empresa, dando nota de que, depois de recolhidos, todos os materiais foram encaminhados para os postos de valorização e de tratamento adequados.

“Entendemos que é essencial continuar a disponibilizar os meios necessários para que a prática da reciclagem seja, cada vez mais, uma constante no dia a dia das nossas populações”, conclui a INOVA.