Encontro com Rojões da ARHMA quer juntar 700 pessoas na 4.ª edição

Está marcada para o próximo dia 18 de fevereiro a quarta edição do “Encontro com Rojões da Bairrada”, uma iniciativa da Associação Recreativa e Humanitária de Montelongo da Areia (ARHMA).

Apostados em juntar cerca de 700 pessoas à mesa em torno deste ícone gastronómico da região, os promotores do evento, apadrinhado mais uma vez pela Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, contarão com o apoio da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e da Câmara Municipal.

Igualar ou até ultrapassar aquele número de participantes, já conseguido no ano passado, está nos horizontes da ARHMA, que aposta em dar continuidade àquilo que já começa a ser tradição por esta altura do ano.

Com o donativo de 20 “rojões” por pessoa, as inscrições e reservas podem ser feitas para o 917 225 575 ou para arhma.montelongo@gmail.com.

