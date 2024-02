Equipa Sabgal/Anicolor mostra versão 2024 com novos reforços e mais competições

Equipa olha para 2024 com mais ambição e com o grande objetivo de criar uma equipa de ciclismo portuguesa de referência no cenário internacional.

A equipa profissional de ciclismo Sabgal/Anicolor para 2024 foi apresentada na passada segunda-feira, em Águeda, em ambiente festivo, que marcou a entrada de um novo naming sponsor – Sabgal – para esta face mais visível do Clube Desportivo Fullracing. E novidades não faltaram, com a entrada de nove corredores e a vontade de internacionalizar ainda mais esta equipa com sede em Águeda.

Com o Centro de Artes repleto para conhecer as jóias da coroa para a nova temporada, foram dados a conhecer os 15 corredores da equipa principal, todo o staff e os objetivos para este ano, com destaque para a presença num maior número de provas internacionais, acumulando com as participações previstas nas variadíssimas provas no nosso país. Esse é mesmo o maior desiderato, com a equipa, ainda a celebrar os feitos do ano passado, mas a olhar para 2024 com mais ambição e com o grande objetivo de criar uma equipa de ciclismo portuguesa de referência no cenário internacional.

Antes de ser conhecida toda a estrutura profissional do clube, desfilaram também pelo palco as estrelas mais jovens, da Academia Fullracing – Águeda, um projeto de formação que tem crescido. Coordenada pela aguedense Vânia Baptista, a Academia conta atualmente com 30 crianças que participam em várias provas nas vertentes de Estrada e BTT e vai dar início à sua terceira temporada.

