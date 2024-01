GNR recuperou artigos furtados na Mealhada

A GNR, através do Posto Territorial de Mealhada, recuperou, esta segunda-feira, dia 8, vários artigos furtados em estabelecimentos comerciais, no concelho da Mealhada.

Na sequência de diversos furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram identificar e localizar o autor dos furtos. No seguimento da investigação policial foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, no decorrer do qual foi possível recuperar a maior parte dos artigos furtados.

O suspeito, um homem de 53 anos, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mealhada.