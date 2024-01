Milhares de pessoas nas festas de Fim de Ano em Cantanhede e Praia da Tocha

Mais de duas mil pessoas passaram pela Praça Marquês de Marialva na noite de fim de ano em Cantanhede. Organizado pela União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, com o apoio da Câmara Municipal, o evento marcou a entrada em 2024, ao som da música e com um espetáculo pirotécnico no momento em que se deu a passagem de ano.

Pelo palco instalado na tenda gigante passaram a banda ZOOM, DJ Heitor e E2Much.

Segundo a organização, a festa superou as expectativas e demonstrou que a comunidade local está recetiva a eventos deste género, numa noite tão especial como é a da passagem de ano.

“A estreia do réveillon na Praça Marquês de Marialva não poderia ser mais auspiciosa, com um nível de afluência de público que superou todas as expetativas”, referiu o presidente da União das Freguesias, Nuno Caldeira, adiantando que “a iniciativa deve ser repetida nos próximos anos, naturalmente com o apoio da Câmara Municipal”.

O outro ponto do concelho onde convergiram centenas de foliões foi a Praia da Tocha. Numa organização da Associação de Moradores da Praia da Tocha, que contou com o apoio da Junta de Freguesia da Tocha e da Câmara Municipal de Cantanhede, cumpriu-se uma tradição com o sucesso habitual de um evento que já faz parte da agenda festiva da região nesta época.

Para isso contribuiu a programação musical, que contou com o som contagiante dos Republika e a energia do DJ Cary Dominic.

O céu da marginal, com o mar em pano de fundo, coloriu-se ao soar das 12 badaladas, com um deslumbrante espetáculo de fogo de artifício.

O presidente da Junta de Freguesia da Tocha, José Manuel Cruz, mostrou-se satisfeito com a adesão à festa. “Foi uma noite memorável, com uma excelente banda que nos proporcionou um grande espetáculo, com o fogo de artifício também de grande qualidade e o DJ para terminar em grande”, considerou, adiantando que “a presença de uma grande moldura humana foi a melhor recompensa”.