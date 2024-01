Município de Ílhavo atribui 43 bolsas de estudo a alunos do ensino superior

O Município de Ílhavo vai atribuir 43 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, no valor de 144,13 euros, com dez prestações mensais (outubro de 2023 a julho de 2024), o que representa um investimento global de 61. 975,90 euros.

Inicialmente, estava prevista a abertura de apenas 35 vagas, mas, perante o número total de candidatos elegíveis, 43, a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a abertura de mais oito vagas, de modo a atribuir bolsa a todos os candidatos (excluindo 12 não elegíveis), revela nota da autarquia.

A cerimónia de entrega das bolsas de estudo terá lugar no próximo dia 26 de janeiro, às 18h, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

Na comunicação enviada pelo Município é explicado que para avaliação dos candidatos, foram considerados os rendimentos dos agregados familiares dos mesmos, tendo sido majorados os candidatos que beneficiaram de Bolsa de Estudo no ano letivo anterior e tidas ainda em consideração as áreas prioritárias de estudo dos candidatos no que toca à integração no mercado de trabalho do Município de Ílhavo, sustentadas na análise técnica do Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE).