Nadador Diogo Carvalho dá nome à Piscina Municipal de Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) decidiu dar ao Pavilhão e à Piscina que estão sob a sua alçada durante 20 anos (e que são propriedade do IPDJ/Estado), respetivamente, os nomes da andebolista internacional Mariana Lopes e do antigo nadador olímpico Diogo Carvalho (atleta de referência do Galitos), que tem origens familiares na Palhaça, Oliveira do Bairro.

Com esta ação, a autarquia pretende homenagear “as suas carreiras e contributos relevantes e indeléveis para o bom nome de Aveiro e dos aveirenses, dos seus clubes, constituindo também um exemplo de modelo de vida e de compromisso que inspira centenas de crianças e jovens”.

A Piscina, que terá como utilizador principal o Clube dos Galitos, vai ter o nome de Piscina Municipal Diogo Carvalho. Desde sempre ligado aos Galitos, o nadador olímpico inscreveu o seu nome no livro dos recordes nacionais por 127 vezes, a primeira das quais em 2002, quando tinha apenas 14 anos.

Mas foi a nível internacional que o antigo nadador, retirado em 2021, marcou o panorama nacional e internacional da natação. Diogo Carvalho é, ainda hoje, o atleta português mais internacional de sempre, com 85 representações, das quais 16 presenças em Campeonatos da Europa e 12 em Campeonatos do Mundo. O auge da sua carreira foram as presenças consecutivas em três Jogos Olímpicos, Pequim em 2008, Londres em 2012 e Rio de Janeiro em 2016.

Já o Pavilhão, que terá como utilizador principal o Alavarium Andebol Clube, vai ter o nome de Pavilhão Municipal Mariana Lopes. A internacional portuguesa jogadora da Seleção Nacional, atualmente a representar o Bayer Leverkusen na Bundesliga, iniciou o seu percurso na modalidade no Clube de Aveiro, tendo passado pela Suécia onde representou o Boden Handboll entre 2016 e 2018. Em 2018 chegou à liga alemã, umas das principais ligas mundiais, onde representou o Union Halle-Neustadt e o Thuringer HC, antes de chegar ao Bayer em 2020.

A Piscina e o Pavilhão do IPDJ foram entregues à gestão da CMA em 2019, pelo período de 20 anos. Neste seguimento, a Câmara decidiu avançar com as urgentes e profundas obras de requalificação das duas infraestruturas, atualmente em fase final de execução, num investimento superior a 3,5 milhões de euros.