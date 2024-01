Piscinas Municipais da Mealhada reabrem a 20 de janeiro

As Piscinas Municipais da Mealhada vão reabrir ao público no próximo dia 20 de janeiro, após as obras de beneficiação, depois de um processo complicado que só agora conheceu o desfecho, dois anos depois da previsão inicial.

A empreitada desta beneficiação foi adjudicada em dezembro de 2020, pelo anterior executivo, por cerca de 1,4 milhões, mas a obra, cuja data de conclusão era de final de 2021, atravessou diversas dificuldades, nomeadamente os constrangimentos da pandemia, quer humanos, quer de materiais, bem como algumas questões técnicas que tiveram que ser revistas, como foi o caso do projeto contra incêndios que não foi acautelado de início, refere o atual executivo municipal.

Explicando que a empreitada incidia sobre a melhoria da eficiência energética, estando prevista a construção de uma central térmica de produção de energia com utilização de biomassa e aplicação de painéis solares, a Câmara optou pela não aplicação da central térmica, uma vez que “esta assentava em equipamento não adequado para o fim a que se destinava e não garantia o nível mínimo de eficiência energética, de 30%, para o projeto ser elegível para financiamento comunitário”.

“O projeto inicial teve que ser alterado, fizemos uma segunda empreitada para beneficiar os interiores da piscina que não estavam contemplados e, mesmo assim, no futuro, ainda teremos que melhorar alguns aspetos”, explica o presidente da Câmara, António Jorge Franco, apontando que agora “conseguimos, finalmente, concluir esta obra, que se tornou demasiado morosa e, apesar de abrirmos uma piscina que não está beneficiada na sua totalidade, porque o projeto inicial não o previa, o importante, agora, é que a infraestrutura consiga dar resposta às necessidades da população”.

Reaberto o equipamento, será possível a retoma das aulas de natação, natação para bebés, hidroginástica e frequência em regime livre. Esta semana, tem início o processo de inscrições, que serão feitas de forma presencial, com o cartão de cidadão, no Espaço Inovação Mealhada.

As aulas terão início no dia 1 de fevereiro, com os pagamentos a serem efetivados entre 1 e 8 de fevereiro. Até essa data, as Piscinas Municipais funcionarão na modalidade de regime livre.