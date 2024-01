Reabilitação de cemitério ascende a meio milhão de euros

O Cemitério da Mealhada vai ser alvo de uma intervenção que inclui a reabilitação, o ordenamento e o embelezamento, conforme o estudo prévio apresentado na última reunião de Executivo Municipal.

O valor estimado de investimento é de 557.500 euros, com um prazo de execução de nove meses.

A empreitada para intervenção no Cemitério da Mealhada está ainda na fase de estudo prévio, mas este documento, apresentado na última reunião de Executivo Municipal, já elenca os trabalhos a realizar, bem como o investimento e prazos de execução. Além dos trabalhos no interior do cemitério, destaca-se também a intervenção na sua envolvente, nomeadamente junto à entrada principal, com a criação de uma praceta em toda a sua frente e que faz a ligação à urbanização ali existente.

Na parte traseira, a intervenção inclui a capela, os edifícios de apoio e a zona a construir de ossários e columbários, que será executada na parte mais poente do cemitério, estando prevista a criação de 132 ossários/columbários.

As obras incluem pavimentos, inclusive na capela, redes de água, de esgotos, de águas pluviais redes e instalações elétricas e a substituição dos sanitários públicos. Os atuais sanitários serão demolidos e os novos serão construídos no edifício principal existente, que será totalmente alterado de forma a dar apoio ao cemitério.

“Não podemos esquecer que os cemitérios têm uma importância significativa nas comunidades por razões religiosas e até sociais. É aqui que as pessoas honram a memória dos seus entes queridos e, portanto, devem ser locais de respeito e com condições condignas. É precisamente este o propósito desta intervenção”, afirma António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.