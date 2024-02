4.º Encontro com Rojões da ARHMA bate recorde com 900 participantes

Sob a supervisão da experiente confrade Fátima Rito, os Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha deixaram os comensais satisfeitos, contribuindo, desta forma, para coroar com êxito uma iniciativa que, de ano para ano, surpreende pela mobilização da comunidade.

A meta era, pelo menos, igualar o número de participantes da edição 2023, mas a ARHMA (Associação Recreativa e Humanitária de Montelongo da Areia) conseguiu superar, e muito, esse objetivo. Cerca de 900 pessoas (mais 200 do que no ano passado) sentaram-se à mesa, no domingo, dia 18 de fevereiro, no Espaço Inovação (ZI Vila Verde), para degustar uma iguaria que vai ocupando um lugar merecido no cardápio de excelência da gastronomia bairradina.