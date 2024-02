Oliveira do Bairro

Um atropelamento rodoviário na Palhaça, na tarde desta quarta-feira, provocou ferimentos graves numa senhora de 69 anos de idade, soube o JB no local.

O acidente, com alerta às 16h52 ocorreu na estrada da Vila Nova, obrigando ao corte da via em ambos os sentidos.

Estiveram no local seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por duas viaturas, para além de duas patrulhas da GNR de Bustos e de Oliveira do Bairro.