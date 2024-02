Carnaval Sénior juntou mais de 250 participantes (com fotos)

Cerca de 260 pessoas participaram na passada sexta-feira, 9 de fevereiro, no Baile de Máscaras – Carnaval Sénior, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro.

O evento, dirigido ao público com idade igual ou superior a 50 anos, contou com a participação de seniores de 12 instituições, nove delas do concelho de Oliveira do Bairro e mais três de Aveiro, para além de outros experientes foliões que vieram a título pessoal, de forma a celebrar o carnaval.

O espaço, no Restaurante O Rafael, em Bustos, esteve decorado com vários elementos alusivos aos anos 80, tema deste ano da iniciativa, não faltando um grupo musical, que fez dançar os foliões durante toda a tarde, e, para finalizar, um lanche convívio, que serviu para recuperar forças para a viagem de regresso.

Do concelho de Oliveira do Bairro, marcaram presença a ABC Bustos, AMPER, Centro Ambiente para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social Paroquial da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, SóBustos, SOLSIL e Universidade Sénior de Oliveira do Bairro. De Aveiro vieram o Centro Social Santa Joana Princesa, DomusVi Dom Pedro V e a Fundação CESDA – IPSS.

Os objetivos da iniciativa passaram pela promoção do envelhecimento saudável, de forma ativa e positiva, proporcionando momentos de lazer e de folia carnavalesca, com benefícios para a qualidade de vida da pessoa idosa.