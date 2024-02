Casa de Águeda em Lisboa poderá ser criada em breve

Lisboa pode vir a ter a Casa de Águeda. Jorge Almeida, presidente da Câmara, reuniu na passada semana na capital portuguesa, com um grupo de cidadãos aguedenses ali residentes, que pretendem avançar com este projeto.

“O Município de Águeda compromete-se a disponibilizar o apoio necessário aos aguedenses que residam em Lisboa, bem como na criação deste projeto, que visa ser um ponto de ligação entre os vários residentes na capital que sejam naturais de Águeda”, diz nota da autarquia nas redes sociais.

Naquele sentido, Jorge Almeida, acompanhado por Luís Filipe Falcão, presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, trocou impressões com Alves de Oliveira, impulsionador do projeto, bem como Luís Gonzaga Grego e Artur Mariano Alves, da Comissão Instaladora da Casa de Águeda em Lisboa.