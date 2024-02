O Centro de Artes de Águeda faz parte do lote de 18 teatros e cineteatros do país que vão receber apoio para a programação por parte da Direção-Geral das Artes (DGArtes), no valor total de oito milhões de euros.

