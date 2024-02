Desfile em Domingo Magro atrai milhares a Oliveira do Bairro

Com cerca de mil participantes, o corso juntou o que de melhor se encontra nas celebrações de outras cidades com grande tradição carnavalesca, bem como a “prata da casa” do concelho.

Foi um Domingo Magro mas bem constituído de público, que recheou as ruas da cidade de Oliveira do Bairro, desde a EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo, até à Câmara Municipal, para assistir aos “Desfiles de Portugal no Coração da Bairrada”.

Com cerca de mil participantes, o corso juntou o que de melhor se encontra nas celebrações de outras cidades com grande tradição carnavalesca, bem como a “prata da casa” do concelho. O desfile contou, assim, com crianças e adultos de 14 associações concelhias, acompanhados pelos Caretos de Podence, Ministros & Matrafonas de Torres Vedras, Cardadores de Vale d’Ílhavo, Grupo do Paço e Grupo do Rossio, de Canas de Senhorim, e as escolas de samba “Novo Império” e “Unidos do Mato Grosso”, ambas da Figueira da Foz, “Vai Quem Quer”, de Estarreja, e “Renascer”, de Oliveira de Azeméis.

O evento promovido pela autarquia oliveirense (de entrada gratuita) regressou, desta forma, após a pandemia, voltando a atrair milhares de pessoas a Oliveira do Bairro.