Equipa feminina do GRECAS sobe à 1.ª Divisão Nacional

A regularidade foi o “segredo” para a equipa feminina se sagrar vice-campeã nacional da 2.ª Divisão, garantindo o acesso à 1.ª Divisão na próxima época. Das treze provas do programa, o clube de Santo António de Vagos, que contou com 12 atletas, terminou quatro vezes na segunda posição e outras quatro no terceiro lugar; ou seja, apenas em cinco provas ficou fora dos três primeiros lugares. Matilde Simões abriu o caminho com um 2.º lugar nos 60 metros (7.89), resultado igualado por Catarina Cardoso no lançamento do peso (11.46) com a sua melhor marca da época. Ainda na primeira jornada, Andreia Sousa também garantiu a 2.ª posição nos 3.000 metros marcha (14:46.62). Na segunda jornada foi a vez de Tânia António terminar o salto com vara (3.05) na 2.ª posição. Margarida Figueiredo obteve o 3.º lugar nas duas provas em que participou, o salto em comprimento (5.53) e no triplo salto (11.03). Océane Conceição foi terceira nos 400 metros (58.95) e Vanessa Canedo foi a protagonista de mais um 3.º lugar nos 800 metros (2:17.08), a que juntou o quarto posto nos 1.500 metros (4:40.33). Inês Pinto foi sétima nos 3.000 metros (10:31.11). Sofia Castanhas terminou os 60 metros barreiras (9.08) na 5.ª posição com novo recorde pessoal e Inês Pires foi 5.ª classificada no salto em altura (1.44). A estafeta feminina de 4×400 metros, com as atletas Luísa Pereira, Vera Lima, Sofia Castanhas e Océane Conceição terminou no 4.º lugar (4:06.55).

A equipa masculina terminou a competição no 4.º lugar, garantindo a manutenção na 2.ª Divisão na próxima temporada no que respeita à pista coberta. Pedro Correia esteve em particular destaque graças ao 2.º lugar no salto em altura (2.05), prova onde começou por igualar o seu recorde pessoal (2.01) para de seguida o bater por duas vezes (2.03 e 2.05).