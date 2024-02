Espetáculo “Out of this World” promete noite mágica em Cantanhede

Tiago Ferreira, vice-campeão nacional no escalão de seniores, na vertente da patinagem livre, é um dos convidados que integra o elenco de patinadores que vai apresentar o espetáculo “Out of this World”, no próximo dia 12 de fevereiro, no Pavilhão Marialvas, em Cantanhede.

Numa produção e organização da Secção de Patinagem da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, este mega espetáculo, que conta que com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede e da UF Cantanhede e Pocariça, já está em contagem decrescente para o grande dia.

Empenhados em apresentar um espetáculo de grande beleza, os responsáveis pela produção ultimam os preparativos, crescendo as expectativas nos protagonistas que vão dar vida a esta grande produção.

Neste momento, os ensaios prosseguem a bom ritmo afinando-se as últimas coreografias, depois de uma época fortíssima da modalidade em Cantanhede.

Segundo a organização, que se aventura pela primeira vez na produção de um Festival de Patinagem Artística, este espetáculo “vai romper horizontes, seguindo viagem para mundos distintos e realidades paralelas, garantindo diversão e muita loucura, contando com forte apoio das famílias dos patinadores na produção doa adereços necessários”.

Integralmente protagonizado por patinadores da Sociedade Columbófila, desde os escalões de iniciação à competição, o espetáculo vai juntar todos os atletas em pista, incluindo vários convidados locais, clubes amigos e ainda atletas medalhados em campeonatos nacionais e internacionais. Os ingressos disponíveis nos serviços administrativos da Columbófila.