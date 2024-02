Homem detido por tentativa de violação em Águeda

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta quinta-feira, no concelho de Águeda, fortemente indiciado pela prática de um crime de violação, na forma tentada, de que foi vítima uma mulher de 27 anos.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no passado dia 17 de janeiro, altura em que a vítima estabeleceu contacto com o agora detido através de uma rede social de encontros. No decorrer do encontro, a mulher foi transportada para um local isolado, através do uso da força, e foi manietada para ser sujeita a práticas sexuais. Contudo, resistiu fisicamente, tendo conseguido libertar-se e pedir ajuda.

O homem estava já referenciado por situações idênticas ocorridas recentemente. Foi agora detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo DIAP de Aveiro.

Presente às autoridades judiciárias competentes, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.